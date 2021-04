Düstoopia, mis oli reaalsus

Hullunud dosimeetri kurjakuulutav plõksumine. Nähtamatu, kuid kindel ja kohutav surm. Valedele rajatud ühiskonna rägastik. Masendav ametkondlik tölplus. Kangelaslikkus, mida pole välja mõelnud propagandistid. Külma ja roostes rauasaena aeglaselt liikmetesse lõikav hirm. Maailm, mis oli hävingule lähemal kui kunagi varem.HBO viieosaline minisari «Chernobyl» tõstis niigi järjest kvaliteetsemate telesarjade lati erakordselt kõrgele ja ega olegi ehk midagi imestada, et paari nädalaga tõusis see maailma ilmselt mainekaima filmiportaali IMDb telesarjade edetabelis 9,7 punktiga kümnest võimalikust esimesele kohale, edestades sellist kvaliteetklassikat nagu «Breaking Bad», «The Wire» ja «Planet Earth II».

Kõige kõrgema taseme õnnetus

26. aprillil 1986 kell 1.23,40 öösel plahvatas väga viltu läinud katse käigus Tšornobõli tuumajaama 4. ploki reaktor. Tehniliselt võttes polnud tegu tuumaplahvatusega, kuigi sageli ekslikult nii arvatakse. Suur osa reaktorist lendas sõna otseses mõttes õhku. Laiali paisatud radioaktiivse aine hulk ületas nelisada korda Hiroshima pommitamisel tekkinut. Tšernobõli katastroof on tuumaintsidentide skaala järgi seitsmenda ehk kõige kõrgema taseme õnnetus. Sellist õnnetust aga lihtsalt ei saanud Nõukogude Liidus juhtuda. Sestap asuti vanade heade traditsioonide kohaselt kõike varjama. Põhimõtteliselt on praeguseks õnneks enam-vähem selge, mis Tšornobõli katastroof oli, miks see juhtus ja mida endaga kaasa tõi.

«Chernobyli» loojad alustavad sarja ühe keskse tegelase, füüsik Valeri Legasovi (Jared Harris) enesetapuga. Kui kõik oleks justkui juba ette teada, millest siis üldse rääkida? Aga just see on koht, kus tuleb mängu hiilgav storytelling, suurepärane näitlejatöö, võimas produktsioon, vägevad eriefektid ja detailid, detailid, detailid. Ameeriklastel on väga problemaatiline ehedat nõukogude reaalsust taastada, isegi selline suurepärane nõukogude spioonidest kõnelev kvaliteetsari nagu «The Americans» astus korduvalt reha otsa, mille pulkadeks olid eriti piinlikud klišeed.

«Chernobyl» seevastu meenutab tänasele keskealisele põlvkonnale loomutruult keskkonda, mis on tuttav nagu perekonna luitunud sametkaantega fotoalbum. Rusuvad hallid paneelmajad, tubakavingust läbiimbunud toad, luitunud tapeedid, kooruv värv, krimpleenseelikud ja pruunid ülikonnad. Paksude raamidega koledad prillid. Ehtsad on ka tuletõrjemasinad ja kiirabiautod. Düstoopia, mis oli reaalsus.

Karmid mehed maa alt. Kaevurid õõnestavad hõõguva tuumakatla alla ruumi jahutuspadja paigaldamaiseks. FOTO: Kaader Telesarjas

Suurem osa sarjast võeti üles Leedus. Vilniuse magalarajoonist Fabijoniškėst sai Pripjati linn. Kaunast kasutati Moskvana. Miks aga Leetu satuti? Selle peamine põhjus oli Ignalina tuumajaam, mis on Euroopa Liidus ainus Tšornobõli tüüpi tuumaelektrijaam.

Mõistagi ei ole tegemist sajaprotsendilise autentsusega. Pripjati tänavatel ei saanud kaheksakümnendate keskel kuidagi olla leedvalgusteid ja akadeemik Legasov ei elanud tegelikult koerakuudist pisut suuremas korteris, aga küllap ei ole see koht, mille kallal norida.

«Pohmaka» järgedest šedöövrini