Viljandi pärimusmuusika festivali programm ja suurus selgub juunikuus

Festivali pealik Ando Kiviberg kinnitab, et pidamata tänavune folk ei jää ning meeskond töötab nii variantidega a, b kui ka c. «Päris koht, päris muusika, päris inimesed – see on see, mida tahame südasuvises Viljandis pakkuda,» sõnas Kiviberg. Ta avaldas lootust, et vaktsineerimisvõimaluse on selleks ajaks saanud kõik soovijad, nakatumisnäitajad on all ning festival pakub võimaluse turvaliselt kokku saada.