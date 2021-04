Fotografiskas avatakse Helene Schmitzi näitus «Mõeldes nagu mägi»

Näitust saavad 3. mail külastada Fotografiska Sõbrakaardi omanikud, alates 4. maist ollakse avatud kõigile huvilistele. Näitusega käib kaasas ka audiogiid, mis põhineb vestlusel kunstniku endaga.

Helene Schmitz on Rootsi üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid fotograafe. Ta vaatleb loodust poeetiliselt ning jagab vaatajatega oma mõtisklusi muutuva maailma kohta. Näitusel «Mõeldes nagu mägi» leidub nii huumorit kui poeesiat ning sageli läheneb kunstnik ka keelele mänguliselt, näidates publikule, kuivõrd jõhkralt käitub inimene loodusega. Fotograafi looming liigutab vaatajaid nii oma ilu kui halvaendelisusega.

Sekkumine ja invasiivsuse motiivid on Helene Schmitzi loomingus läbivaks teemaks: midagi on pidevalt sekkumas, vahele segamas või sisse tungimas. Tema teostes on ärakasutamist, parasiidina elamist ja koloniseerimist, mida põhjendatakse tugevama õigusega, olgu tegu siis Jaapanist pärineva invasiivse liigi levikuga Ameerika lõunaosas nagu seerias «Hõlmise pueraaria projekt» (2013) või maastikesse tunginud torujuhtmed, tohutud karjäärid, tammid, steriilsed metsadeks nimetatud puude monokultuurid, mida näeb sarjas «Mõeldes nagu mägi» (2018). Seda kõike on jäädvustanud loodusteadlasest ja poeedist uurija pilk, mis mõtestab inimese ja looduse suhet – või pigem looduse allutamist inimese poolt.

Vaatajatele avanevad fotograafi teoses ühtaegu nii suured panoraamvaated kui ka pisidetailid: tohutu kaevanduse karjääri, Islandi kuumaveeallikatest välja jooksvad torujuhtmed, looduslikuks kümbluseks mõeldud kuumaveeallikate kõrval asuvad tööstuslikud mudaväljad või Rootsis levinud lageraie ja puuistutustavad, mis põhjustavad sagedasi metsapõlenguid. Looduslikes metsades kasvavad kergestisüttivad okaspuud kõrvuti heitlehiste puudega, kuid tänapäeva metsaistutuspraktikas praagitakse need välja ning okaspuud istutatakse üksteisele lähedale, soodustades nii tule kiiremat ja ulatuslikumat levikut.

«Minu jaoks on põnev jälgida, mis juhtub, kui midagi läheb valesti nagu «Hõlmise pueraaria projekti» puhul, kus taim hakkab kontrollimatult vohama, või nagu seerias «Mõeldes nagu mägi”, kus Rootsi ja Islandi loodusvarade kuritarvitamine lõhub looduskeskkonda, kusjuures tagajärgi ei oska me veel täpselt ette kujutada«». Inimesed peavad end kõrgilt maailma valitsejateks, aga mina usun, et meil on aeg tavaks saanud rüüstamisest ja ekspluateerimisest välja kasvada ning luua jätkusuutlikke süsteeme, mis võimaldaksid meil Maad hävitamata siiski loodusvarasid kasutada. Selleks on aga vaja teha valdkondadeülest koostööd ja leida jätkusuutliku heaolu loomiseks uusi lahendusi,» räägib Schmitz, kes kuulub rahvusvahelisse kollektiivi Feral Atlas, mille eestvedajaks on Ameerika antropoloog Anna Tsing. Feral Atlasesse kuuluvad veel kunstnikud, luuletajad, filosoofid, insenerid ja teadlased, kes teevad näitusi ning annavad välja ajakirju ja raamatuid.