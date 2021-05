Rasmus Puuri viiulikontsert pälvis LHV heliloomingu preemia

«Kandidaatide nimekiri oli äärmiselt mitmekesine ja põnev, sisaldades endas tõsiselt palju huvitavaid ja häid teoseid,» ütles dirigent ja žüriiliige Kristiina Poska. «Mulle jäi silma üldine tendents pürgida ilu, mõtestatuse, hingestatuse ja harmoonia poole ning kui me võtame kaasaegset kunsti kui teatavas mõttes ühiskonna peeglit, siis räägib see meie kohta üsnagi palju,» selgitas Poska.

«Rasmus Puuri «Viiulikontserdi» puhul on tegemist äärmiselt sügavamõõtmelise teosega, mis on meisterlik nii oma viiuli- kui orkestrikäsitluselt, tugeva dramaturgia- ja vormitunnetusega ning mis ehk isegi kõige tähtsam – selge kvaliteediga puudutada meid sügavuti ning endaga jäägitult kaasa viia,» ütles Poska ja lisas, et me võime olla tõsiselt uhked niivõrd potentsiaalika noore helilooja üle ning tema viiulikontserdi puhul on tegemist teosega, mis vääriks tähelepanu kahtlemata ka rahvusvahelisel tasandil.