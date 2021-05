Esilinastub Tõnis Vilu loomingust inspireeritud luulefilm

Neljaosaline luulefilm «Tundekasvatus» on sündinud sel kevadel rahvusvahelise luulekursuse lõpptulemusena. Projektis, mis on inspireeritud peaasjalikult luuletaja Tõnis Vilu loomingust, osaleb neliteist luuletajat Eestist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt. Paljudes videotes mõtestavad luuletajad oma viimase aja meeldejäävamaid kontaktiotsimisi kaaslastega ning leiavad ühiseid kokkupuutepunkte sügavalt isiklikke teemasid käsitledes. Luulefilmi esitletakse nii Prima Vistal (jälgitav festivali FB lehel) kui ka Liverpooli kirjandusfestivalil WoWfest. Esitluse juhatavad sisse osalejad, kes jagavad koostööst saadud kogemusi ka vaatajatega.

«Tundekasvatus» on film, millist poleks saanud sündida ühelgi teisel aastal: ühelt poolt on pandeemia määranud selle vormi, teisalt ei lase see pandeemial vähimalgi määral oma loomevabadust piirata. Tulemuseks on ainulaadne ja eripalgeline poeetiline eksperiment, mis ületab nii füüsilised kui tundelised piirid ja ühendab kahes keeles luulehääled, mida varem koos kuuldud pole.