Arvo Pärdi keskus ootab kunstnikke loometuba kasutama

«Keskuses asub just selleks mõeldud avar loometuba, mis ongi eelkõige rahulik ruum tegelemaks mis tahes loomefaasis oleva tööga – ilma et see peaks tingimata lõppema konkreetse tulemusega,» sõnas Arvo Pärdi keskuse programmijuht Riin Eensalu. Lisaks loometoale on võimalik kasutada raamatukogu, klassiruume, kunstituba ja teisi keskuse ruume, soovi korral ka olemasolevaid muusikainstrumente.