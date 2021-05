New Yorgi Püha Nikolause õigeusu kiriku avamise puhul kõlab Arvo Pärdi uus kooriteos

Teose esiettekanne leiab aset Püha Nikolause kreeka õigeusu kiriku avamise puhul New Yorgi maailma kaubanduskeskuse nn ground zero alal ning selle toob kuulajateni Hellenic College Schola Cantorum dirigent Benedict Sheehani juhatusel. Uue teose telliski selle sündmuse puhuks Schola Cantorumi koor ja selle asutaja ning kunstiline juht Nektarios S. Antoniou, kes on ühtlasi New Yorgi Püha Kolmainu kiriku peakantor.

Püha Nikolause kirik hävis täielikult 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutes. Kaks aastakümmet hiljem algse asupaiga vahetus läheduses avatav uus pühakoda ei ole mõeldud tegutsema ainult õigeusu kirikuna, vaid ka konfessioonideülese rahvusliku pühamuna (National Shrine), mis on avatud palveränduritele üle kogu maailma. Kiriku on projekteerinud Hispaania arhitekt Santiago Calatrava Valls.

Arvo Pärt: «Püha Nikolause kiriku taasavamine ground zero’l – nullpunktis –, kus pühakute ja ohvrite säilmed on tuhas üheks saanud, on väga eriline sündmus kogu kristlikule maailmale. Olen tänulik, et minu muusika saab olla osa sellest sündmusest.»

Uue, 15-minutilise kooriteose aluseks on ingliskeelne palvetekst, mis pärineb õigeusu liturgiast, püha Nikolaus Imetegija mälestuspüha pealaulust. Sama teksti on Arvo Pärt kasutanud ka varem – kooriteose «Triodion» kolmandas osas ning venekeelsena vokaalansamblile loodud teoses «Alleluia-Tropus».