Kolm uut näitust Tartu Kunstimajas

Fotograafia piirid kehtestab inimsilma nägemisvõime. Mölder mängib nende piiridega, katsub neid, nagu jalg katsub vett: sellesse sisenedes, sellel end ümbritseda lastes. Vesi on leige, enam-vähem kehatemperatuuril, mistõttu piiri ületamine, keskkonnavahetus, on vaevu tajutav. Valgusest, fotograafia vahendist, on kunstnik teinud endale ainese. Traditsiooniline aines, objektid, pinnad ja vormid, tihke mateeria, mis valgust värvitoonides peegeldab, on siin loobunud vastupanust – nagu veepind, mida jalg tahab katsuda.

Igal kevadel, kui lumi sulama hakkab ja ilm halliks pöörab, tean, et varsti tuleb päike. Märtsis ja aprillis on päike eriti ere ja kõrvetav. Päike mõjutab kõike, valgus on halastamatu jõud. Kontsentreeritud kujul on päikesekiired nii kuumad, et põletavad. Mina kontrollin läätse, aga päike seab piirangud. Mõni päev on ere, teisel päeval pean punkti põletamiseks seisma õues tunde. Päike dikteerib mu tööd.