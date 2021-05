Nullindate «metsikute» näitus Tartus

«Metsikud» ei püüa anda ülevaadet tervest Eesti kunstielust üheksakümnendatel, vaid keskendub kindlatele kunstnikele ning toob vaatajate ette valiku teoseid Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kogudest, mis on vahepealsetel kümnenditel tähelepanuta jäänud. Näitusel osalevatest kunstnikest ühed tegutsesid aktiivselt 1990ndate tormiliste kunstiuuenduste laineharjal. Teised aga jätkasid või alustasid nullindatel «metsikute» praktikatega vaatamata sellele, et kunstimaailmas toimus professionaliseerumise sildi all ülbetele üheksakümnendatele vastanduv normaliseerumine. Neist mitmed on säilitanud oma isepäisuse tänaseni, kandes ühel või teisel viisil sarnast vaimu sajandivahetuse ümber Eesti kunstis valitsenuga.