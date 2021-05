Filmikunst rakendatakse koolide õppetöösse

Märtsi keskel käivitas Pimedate Ööde filmifestival Filmikooli õppeplatvormi eesmärgiga edendada filmiharidust üldhariduskoolides. Et teha eestikeelne filmikunstialane e-õpe noortele ja kooliõpetajatele veelgi kättesaadavamaks, integreeris PÖFF oma filmikooli programmi Eestis arendatavale veebipõhisele põimõppeplatvormile Schoolaby. Platvorm võimaldab õpetajatel Filmikooli õppeprogrammi materjale lihtsalt ja tõhusalt õppetöösse integreerida, jälgida õpilaste õpiteekonda ning pakkuda põnevaid teste ja ülesandeid.

PÖFF-i tegevjuhi ning noorte- ja lastefilmide Just Film programmijuhi Mikk Granströmi sõnul on Filmikooli eesmärgiks toetada kõiki õpetajaid, kes soovivad filmikunsti oma õppetöösse kaasata. «Filmimaailmast leiab ohtralt võimalusi pakkuda erinevates õppeainetes õpilastele mitmekülgseid lisamaterjale ja ülesandeid. Meie soov on tutvustada õpetajatele, kuidas filmi abil õppetööd rikastada ja õpitut kinnistada samas õpilasi paremini kaasates,» selgitas pikka aega gümnaasiumi filmiõpetajana töötanud Granström.

Praktilises võtmes saavad õpetajad kasutada filmikunsti nii õppematerjalide kui ka ülesannetena. «Näiteks saab pakkuda õpilastele ülesandeks mingil teemal filmi tegemise või siis näiteks kirjandustunni raames analüüsida mõnda filmi. Lisaks humanitaarainetele saab filmikunsti edukalt integreerida ka reaalainetesse – näiteks füüsikas ja keemias on filmiga võimalik näidata aineosakesi ja reaktsioone, mis tavasilmale on nähtamatud,» ütleb Granström. Möödunud aasta on Granströmi hinnangul näidanud, et õpilaste võimekus iseseisvalt õppida on nõrk – teadmised ei kinnistu ning neid ei osata reaalses elus rakendada. Seetõttu ongi PÖFF-i kursuste eesmärgiks lisaks filmikunstialaste teadmiste pakkumisele noortes iseseisva õppimisoskuse arendamine laiemalt.

Seepärast alustaski PÖFF-i Filmikool koostööd tarkvaraettevõtte Net Group arendatava tasuta põimõppe platvormiga Schoolaby. «Schoolaby on lihtne ja funktsionaalne rakendus, kus nii õpetajal kui ka õpilasel on selge ja loogiline ülevaade progressist ning tehtud ja tulevastest ülesannetest. Meie soov on avada Schoolaby keskkonnas kõik Filmikooli kursused, millele lähiajal lisanduks ka filmikunsti köögipool –montaaži ja stsenaariumi kirjutamise kursused 8.-12. klassi õpilastele,» lisas Granström.

Schoolaby põimõppe platvormi hakati arendama aasta tagasi pandeemia esimese laine ajal. Platvorm on õpetajatele ja haridusspetsialistidele tehtud tasuta kättesaadavaks, et oleks võimalik koostöös kasutajatega seda pidevalt täiustada. «Schoolaby ühendab omavahel kõik erinevad e-hariduse elemendid nagu näiteks e-kool, e-koolikott, õppematerjalid, testide keskkonnad jne. Meie eesmärgiks ongi pakkuda õpetajale ja koolidele keskkonda, mis koondab kõik haridusteekonna eri osised võimaldades seeläbi tõhusamat ja õppurikesksemat distantsõpet,» ütles Schoolaby idee ellukutsuja ja Net Group-i tegevjuht Priit Kongo.