Toimub virtuaalloeng uue ajastu ruumielamustest

Loengus tutvustab Johanna Jõekalda laiendatud reaalsuse ehk XR tehnoloogiaid kui loovmeediumi, mille abil luua uut tüüpi ruumielamusi. Ühtlasi räägib ta oma tööde näitel kasutajakogemuse analüüsimise ja ruumielamuste kalkuleerimise võimalustest. Ta usub, et aju-arvuti liidesed võimaldavad meil ümbritsevate objektidega üha vahetumalt ning tähenduslikumalt suhtlema hakata. Nii saavad arhitektuuris võimalikuks seniolematud interaktiivsed ruumilahendused.

Johanna Jõekalda on arhitekt ja Eesti Kunstiakadeemia VR Labori juhataja. Ta on õppinud Viini Rakenduskunsti Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, kus kaitses 2017. aastal magistritöö elamusandmete kasutusvõimalustest arhitektuuris. Oma loomingus keskendub ta interaktiivsetele ruumilahendustele ja uudsetele ruumielamustele. Ta on esinenud oma töödega rahvusvahelistel arhitektuurinäitustel nagu Praha Eksperimentaalarhitektuuri Biennaal, Tallinna Arhitektuuribiennaal ja Veneetsia Arhitektuuribiennaal, kus ta kureeris 2014. aastal koos Siim Tuksami ja Johan Taliga Eesti ekspositsiooni „Interspace“. Hetkel töötab ta XR eksperdina Tallinna Strateegiakeskuse Putukaväila projektis.