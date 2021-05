Kultuuriminister selgitas EKRE saadikutele Kumu näituse tagamaid

Anneli Ott selgitas, et näitus on ajutine projektiruum Kumu uues püsiekspositsioonis ja selle mõte ongi eksperimentaalne pind, millel saab läbi mängida kunstiajaloo alateemasid ja küsida aktuaalseid küsimusi. «Tõden siin seda, et kuna minule kui ministrile on need küsimused esitatud, siis tõenäoliselt on see ühiskonnas teema, mis on huvi tekitanud, ja selles mõttes on see ka oma rolli täitnud,» lisas Ott.