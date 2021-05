Rakvere teater pikendab suve novembrini

Algselt maikuusse planeeritud lavastuse peaosades astuvad lavale Ott Lepland karu rollis ja Saara Pius kuningatütrena. Lugu räägib inimeseks olemise imelisest kergusest ja imekspandavast raskusest.

Inimesed armuvad – see on nii tavaline. Lähevad tülli – selles pole midagi iseäralikku. Mõned peaaegu et surevad armastuse kätte – täiesti tavaline. Aga vahel harva, kuid siiski mõnikord, saavutab tunnete jõud sellise täiuse, et tavaline armastus võib korda saata imesid. See on niihästi tavaline kui ka ebatavaline.

Jevgeni Švartsi teksti on lavastuse tarbeks kohandanud Eili Neuhaus. Muusikalise loo on orkestrile komponeerinud Hando Põldmäe. Lavastuse kunstnik on Reili Evart ning valguskujundaja Märt Sell. Osades Saara Pius, Ott Lepland (külalisena), Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu ja Toomas Suuman.

Rakveres saab suvelavastust nautida ka juunis, mil teater toob juba kolmandat suve vaatajate ette Hendrik Toompere lavastuse «Miks Jeppe joob?».

Inimlikus lavaloos pole kõige tähtsam siiski naps, joomine on vaid võimalus inimloomusele viidata. «Kui inimene jääb midagi uskuma ja on selles jäigalt veendunud, tekivad tal muu maailma osas klapid ning ta ei taju tegelikkust enam adekvaatselt,» selgitab lavastaja ning lisab, et lugu päädib moraaliga: pööbli hulgast inimest ikka juhtima panna ei tohi, see võib kurvalt lõppeda.