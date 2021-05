Kirjastuselt Tänapäev on ilmunud Mairi Lauriku uus noorteromaan «On aeg!». Sama autori varasemast teosest «Mina olen Surm» tuttav Roomet on nüüd vanem ja võiks öelda, et harjunud oma «eripäraga» näha inimeste peade kohal nende elukellasid ning sellest tuleneva kohustusega öelda neile, kelle elukell on purunenud või tühjaks jooksnud, hinge teelesaatmissõnad. Nüüd sõidab Roomet Tallinnasse, et Erik – ka üks Surmadest – talle seda veidrat maailma seletaks ja paigast ära asjad aitaks paika seada. Kuid selgub, et maailm on veel veidram ja veel rohkem paigast ära. Oma tõelistest võimetest veel õieti aru saamata peab Roomet vastu astuma palju suuremale kurjusele, kui ta on osanud ette kujutadagi.