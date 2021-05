Jõgeva juurtega talendid toovad lavale Märt Treieri esiknäidendi

Näidendi keskmes on rahutu loomuga hobihelilooja, kellega hakkab juhtuma kummalisi asju. «Tõuge lavastuseks on sündinud loojate alatisest ja kustumatust ihalusest luua midagi, mille väärtuses ei ole põhjust kahelda, veelgi lihtsamalt öeldes – luua suur ja surematu teos,» avab tagamaid näidendi autor, pikaaegne Vikerraadio saatejuht Märt Treier, kes on võtnud ühtlasi juhtida ka lavastusprotsessi. «Aga mida teha siis, kui annet ei jagu? Tasuta lõunaid ei pakuta nüüdki, unistajatele jäävad tühjad pihud. Või kas ikka jäävad? Vahest on Suurel Valijal unistajatega hoopis teistsugune plaan? Kokkuvõttes räägib tükk sellest, mis närib meist paljusid: kuidas jätta siia ilma endast alles väärtuslik jälg.»