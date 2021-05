ERMis avati Margus Meinarti maalinäitus

«Nõnda kui muusikast, on ka maalimisest raske rääkida,» ütleb Margus Meinart. «Võrdleksin värve helidega. Värvi- ja helielamus tungib meisse ilma, et seda tõlgendaksime või mõistusega vahendaksime. See on üks võimalus»

Margus Meinart (51) on peamise maaliõpetuse saanud Konrad Mägi Ateljees Kaja Kärneri, Heldur Viirese ja Lembit Saartsi käe all. See oli range kool, mis muutis kõik õpilased ühesuguseks, ent andis suurepärase pallasliku maalikooli põhja. Üksnes andekamad on osanud sellega edasi minna ja oma isikupärase käekirja kujundada. Margus on osanud. Rõõm on tõdeda, et tänavusest aastast alates on ta Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja.