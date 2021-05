Tallinnas annab kontserdi produtsent-räppar Pi'erre Bourne

16. oktoobril esineb Tallinnas Club Hollywoodis USAst pärit produtsent-räppar-laulja Pi'erre Bourne, kes jõuab Tallinnase uue, juunikuus ilmuva albumi «Life of Pi'erre 5» Euroopa turnee raames. See on Bourne'i esimene kontsert Eestis.