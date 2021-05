Rahvusooper Estonia esitab sügisel Rakveres muusikali «Minu veetlev leedi»

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on tänavu juba kolmandat korda toimuvast kultuurifestivalist saanud kindlalt üks Rakvere tähtsündmusi. «Mul on väga hea meel, et meie hea koostöö rahvusooperiga jätkub ja võimaldab pakkuda inimestele suurepäraseid elamusi kodulinnast või -maakonnast lahkumata. Maailmalavasid vallutanud muusikali „Minu veetlev leedi“ lugu on kindlasti paljudele teada või mingis vormis ka nähtud – kuid alati on uuesti vaadates elamus garanteeritud. Ootan põnevusega ning olen väga tänulik Rakvere Kultuurikeskuse kollektiivile kogu festivali korralduse eest.»

Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten rõõmustab, et muusikateatrirahval on võimalik Rakvere publikuga pärast pikki ja ebamugavaid piiranguid taas kohtuda. «Eriti tore on pakkuda rakverelastele midagi nii elegantset ja toredat, nagu seda on igihaljas «Minu veetlev leedi». Loodame, et etenduse toimumise ajaks on suurem osa publikust kenasti vaktsineeritud, publikupiirangud saanud osaks ajaloost ja kõigil on vaim muusika nautimiseks ning peategelase, kangekaelse Eliza õigekeelsuse kontrollimiseks valmis.»