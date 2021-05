Rüki galeriis avatakse Tiit Pääsukese näitus

«Galerii nimi Rüki ja minu isa-ema kodulinn Viljandi inspireeris mind kohe, mind, kes ma mõnegi härjamaali ja muu loomapildi teinud olen. Nii sai justkui iseenesest näituse nimeks «Härjad rukkis ja muud». Nagu ikka vana tuntud Pääsuke, leidub maalidel oodatud ja ootamatuid värvikokkupanekuid ning kooskõlastamata kooskõlasid. Sisuks tsitaadid, katked ja kordused iseendalt, samuti müüdid ja isiklikud läbielamised. Härjad ja muud. Mis see muu on, selgub näitusel,» kommenteerib Tiit Pääsuke oma väljapanekut.

Tiit Pääsuke (s. 1941) on Eesti maalikunsti üks juhtfiguure, õppis Tartu Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis. Lõpetamise järel oli ta samas õppejõud, EKA professor, seejärel emeriitprofessor. Pääsuke on pälvinud mitmeid olulisi auhindu ja preemiaid, muuhulgas Konrad Mäe nimelise medali 1991. aastal, Valgetähe IV klassi ordeni 1999. aastal, Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2000. aastal, Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia 2017. aastal ja 2021. aasta Eesti Vabariigi Kultuuripreemia elutööpreemia. Tema teoseid on mitmetes Eesti ja välismaa kunstikogudes.