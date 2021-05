Muusika on Danel Ülperi jaoks metafoor, mille kaudu avab ta oma loomemeetodit ning mõtteid kunsti kohta. Autori sõnul: «Muusika otsimine tähendab minu jaoks nii inspireerivate elamuste ammutamist kui ka püüdlust saavutada «helilooja» positsioonis miski, mis moodustab iseseisva kunstilise terviku. Jäljendamine ja väljendamine on ses tervikus tihedas ja paratamatus seoses.»

Danel Ülper on Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna kolmanda kursuse tudeng, kes on end võrdselt pühendanud nii kunstile kui restaureerimisele. Tema töid on eksponeeritud isikunäitustel, Tartu Kunsti Aastanäitustel ja mujal.