Septembrisse lükkunud Prima Vista pakub mais eelkava

7. mail kell 18–20 esilinastub veebis neljaosaline luulefilm «Tundekasvatus», mis on sündinud sel kevadel rahvusvahelise luulekursuse lõpptulemusena. Projektis, mis on inspireeritud peaasjalikult luuletaja Tõnis Vilu loomingust, osaleb neliteist luuletajat Eestist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt. Paljudes videotes mõtestavad luuletajad oma viimase aja meeldejäävamaid kontaktiotsimisi kaaslastega ning leiavad ühiseid kokkupuutepunkte sügavalt isiklikke teemasid käsitledes.

Tõnis Vilu luulet esitab näitleja ja luuletaja Merca, kõik teised avaldatud luuletused on autorite omalooming peamiselt nende endi esituses. Filmis teevad kaasa projekti mentorid lavaluuletaja Joelle Taylor ning luuletaja ja teatritegija Adam Kammerling Londonist ning luuleprõmmude eestvedaja Sirel Heinloo, kes on ka projekti loominguline vedaja. Luuletused on sidunud kokku videokunstnik Einar Lints. Tulemuseks on ainulaadne ja eripalgeline poeetiline eksperiment, mis ületab nii füüsilised kui tundelised piirid ja ühendab kahes keeles luulehääled, mida varem koos kuuldud pole.

Luulefilmi esitletakse nii Prima Vistal (jälgitav festivali FB lehel) kui ka Liverpooli kirjandusfestivalil WoWfest (https://www.writingonthewall.org.uk/wowfest/).

Tartu Linnaraamatukogus saab 28. aprillist 25. maini vaadata näitust «Tartu linnakirjanikud». Juba viis aastat on Tartu linn UNESCO kirjanduslinna tegevuste raames välja andnud linnakirjaniku stipendiumi. Linnakirjaniku ametis on olnud Kristiina Ehin, Mika Keränen, Vahur Afanasjev ja Carolina Pihelgas ning tänavu on teatepulk Juhan Voolaidi käes. Lisaks linnakirjanike loominguga tutvumisele pakub näitus võimaluse aimu saada, millega kirjanikud peale kirjutamise veel tegelevad. Viie linnakirjaniku ühine kirjandusõhtu toimub aga Prima Vista nädala raames septembris.