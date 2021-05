Viinistul avatakse laupäeval Rein Raamatu ülevaatenäitus

Rein Raamatuga on seotud pea 70 aastat eesti filmikunsti ajalugu. 1971. aastal rajas Raamat Tallinnfilmi juurde joonisfilmigrupi, kus 17 aasta jooksul valmis 14 animafilmi. Ta rakendas oma linateostes tugeva isikupäraga kunstnikke nagu Aili Vint («Lend», 1973), Leonhard Lapin ja Sirje Runge («Värvilind», 1974), Priit Pärn («Kilplased», 1974), Rein Tammik («Kütt», 1976 ), Jüri Arrak («Suur Tõll», 1980) jt, kelle teoseid saab näha ka Viinistu kunstimuuseumist. Kõikidest filmidest ehk kõige rohkem rahvusvahelist tunnustust tõid Eduard Wiiralti graafika tippteoste «Põrgu», «Kabaree», «Jutlustaja» ja «Kaardimängijad» väljendusrikka kujundikeele alusel tehtud ning kaasaja ühiskonna probleeme ja ohte puudutanud film «Põrgu» (1983).

Lisaks on Rein Raamat 1990. aastate teisel poolel ja käesoleval sajandil mitme ajas väärtust koguva portreefilmide autor, sealhulgast leiab ka filmi «Jaan Manitski tagasitulek» (2009).

Hariduselt on Raamat aga maalikunstnik. Sõjajärgsel keerulisel ajal lõpetas Rein kunstiakadeemia cum laude maali erialal. Tema filmitöö kõrval püsis huvi jäädvustada kolleege, muusikuid ja asjaosalisi filmimaailmast ka «mitte liikuvas vormis». Valmisid tabavad skitsid, joonistused.Tema hea portreteerija vaist väljendub nii filmides kui ka maalides, kus eriline on just kunstniku lähenemine portreteeritavasse, rõhutades inimese paremat poolt heatahtliku, ent terava pilgu läbi.