Kadri Toomi uusim graafika on vaadata Kunstiakna aknal

Just selleks näituseks loodud graafiline seeria koosneb kergust ja lihtsust taotlevatest töödest. Pandeemiahõngulises tubases olustikus sündinud kavanditest said väljundi ümmargused graafilised lehed. Formaadi valikul oli oluline osa suletusest väljapääsu leidmisel.

Seeria teostamisel on kasutatud 19. sajandist pärit botaanilisi joonistusi. Tööd on teostatud tsüanotüüpia, dikromaadi, akvarelli ning siiditrüki tehnikates. Iga graafiline leht on ainueksemplar.