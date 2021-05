«Ükssarvik» vallutab Aasia filmifestivale

«Minu hinnangul on idufirmade temaatika Jaapanis võib-olla isegi aktuaalsem kui aasta tagasi, sest mitmeid Jaapani suurfirmade kontoritöötajad on avastanud kodustöötamise ja iseenda peremeheks olemise võlud. Seda näitab ka e-residentsuse populaarsus,» ütles Eesti Suursaatkonna esindaja Argo Kangro Jaapanis.

Vaatamata maailmat muutvale pandeemiale on “Ükssarvik” linastunud viimase aasta jooksul 15 rahvusvahelisel filmifestivalil ning ligi 200 iduettevõttes üle terve maailma. Lisaks sellele on film koos haridusprogrammiga Ükssarviku Kool ( www.chasingunicornsmovie.com/kool ) jätkuvalt aktiivses kasutusel Eesti haridusasutustes, tutvustades nii õpilastele kui tudengitele tehnoloogiaettevõtetes töötamise igapäeva.

Filmi produtsent Tõnu Hiielaidi sõnul ollakse «Ükssarviku» senise leviga rahul. «Ühelt poolt on Ükssarviku Kool aidanud meie õpilastele ja õpetajatele koduõpet huvitavamaks muuta. Teisalt on Eesti jätkuvalt iduettevõtluse alal maailmas eeskujuks ja sellest tulenevalt on filmi soovinud näha nii ettevõtted, riigiasutused kui erinevad start-up kogukonnad üle maailma.»