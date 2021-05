Ivar Põllu: teater muutub järjest isiklikumaks

Tellijale

Olete öelnud, et tahtsite teha kõige lollikindlamat lavastust, aga tuli välja, et seda polegi võimalik teha. Miks?

Sest muutujaid, mis takistavad vaba kulgemist, on alati rohkem, kui suudad ette kujutada. Ega ei kujuta ju ette, et mängimise takistuseks võib saada määrus, et avalik sündmus peab olema lõppenud 21.00, selles pole ju sisulist loogikat peale selle, et Tavalist Inimest peetakse idioodiks, kes tahab vaid süüa, juua ja rüseleda.

Sedagi, et maikuus on päeval lumesadu ja kaks kraadi, ei suuda plaanidesse kohe sisse panna. Pigem ikka mõtled, et maikuu, ei tea, kuidas näitlejad oma vammustes ellu jäävad, palav ju.

Ütleme nii, et alustasime lollikindluse mängu, milles vastasmängijaks on kogu universum, ja tunnistan ausalt, et universum mängis meid korduvalt üle. Inimene mõtleb, jumal naerab.

Mis teid kui teatrijuhti ja lavastajat piitsutas otsima võimalust teha teatrit koroonapiirangute kiuste, mis oli teie enda isiklik väljakutse?

Teater koosnebki piirangutest ja kokkulepetest. See, et inimesed istuvad pimedas ruumis, näod ühele poole, ja vaatavad midagi, on ju ka piirang. Ilm oli vilets, tuli kari kokku ajada teatrisaali. Et seal oli pime, tuli leiutada valgustust jne. Arengud toimuvad läbi piirangute.

Mind ja ilmselt paljusid teisigi käivitab mõte, mida loovad need praegused piirangud. Mis on see, mis saab tänu piirangutele elujõu ja jääbki meiega? Ma ei arva, et autoteater jääb, see on nii mitte-öko, aga temas on kvaliteete, mida me praegu ei näe, aga mis lähevad edasi. Muidugi see piitsutas ka, et kui midagi ei tohi teha, siis võiks midagi ikka teha, sest see abituse tunne on eriti masendust tekitav. Juhitud abitus, mida tekitab vilkuv koroonafoor ja nädala kaupa tilgutatud piirangute info. Ilma igasuguse selge perspektiivita. Me pole loonud oma teatrit toetuste peale tiksuma, tahaks ikka tegutseda. Tiksumine on muidugi mõnus, aga see orjastab väga ruttu. See on nagu tilguti otsas elamine.

Kas vormile mõtlemise kõrval jäi aega ja võimalust pöörata tähelepanu ka sisule ning lavastuse kunstilisele tasemele? Lihtsustatult: milliseid kunstilisi kompromisse pidite trupiga tegema?

Kompromisse pole pidanud tegema. Sisu ongi vormist välja kasvanud. See tähendab siis, et oleme otsinud vahendeid, mis töötavad just selles situatsioonis. Ja kohandanud sisu, mis mängiks selle situatsiooniga kaasa. St publiku olukord ja ümbritsev mängiks kaasa.