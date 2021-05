Klubis Hall toimuv festival The Dark Side of the Moon avalikustas esinejad

Välisartistidest astuvad live’iga üles varemgi HALLi külastanud ambient techno kooslus Polar Inertia ning eksperimentaalse käekirjaga ja mitmete alias’te all tegutsev Voiski. Samuti teevad Eestis esmakordselt live-etteaste techno-avangardist ja Downwards Recordsi vedaja Regis ning tumeelektroonika ja acid-techno biitidega mängiv Bloody Mary. 4-tunnise DJ-set'iga on platsis Hispaania elektroonilise muusika skeene pioneer Oscar Mulero, kes on tuntud oma tumedakõlalise ja tantsupõrandale valu andva selektsiooni poolest; Kolumbia edukaimaks techno-saadikuks nimetatud Adriana Lopez, kelle selektsioon on üles ehitatud hüpnootilistele rütmidele; oma mitmekülgseid vinüülileide presenteerivad aga plaadifirma My Own Jupiter boss Nicolas Lutz ja kollektiivi Slow Life esinaine Laurine.