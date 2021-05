Iga filmilevitaja ja kinopidaja teab, et kui uhke Hollywoodi animafilm varustada eestikeelse häälnäitlemisega, siis toob see kindla peale kinosaalid täis. Kinod on ikka veel suletud, aga sama toimib ka Net­flixis. Film «Mitchellid masinate vastu» («Mitchells vs. the Ma­chines») on ilmumisest alates Eesti Netflixi vaadatavuse esikümnes trooninud, ja asja eest, sest tegu on muidu ka täiesti hea filmiga.