Filmisoovitus: Karm metsavaht puges surma eest seelikusse

Igor Koršunov elab väikeses Siberi külas ja on metsavaht, kes võitleb kartmatult salaküttide vastu. Austatud külakogukonna liige ja tubli pereisa. Ega metsavahiamet Siberis pole meelakkumine, sest kõik teised, tundub, on salakütid ning kõigil on ka püssid ja noad. Kuidas Koršunov neid kasutada mõistab, näidatakse meile juba üsna filmi alguses.

Igori naine Natalja ootab nende teist last. Ootamatult saab mees teada, et tal on ravimatu vähk ja elada jäänud vaid kaks kuud. Otsekohene ja lihtne on Igori tegevusplaan, mida ta naisele seletab: nii, kartuli võtame üles, müüme maha, sellest saab matuseraha. Siis ma lähen haiglasse – toidetakse, tuleb odavam – ja suren seal. Sina müüd heinad maha, taotled toitjakaotuspensioni ja nii te siis ilma minuta elategi.Ja kujutage nüüd ette vene naist, kes sellise plaani vaikides vastu võtaks!