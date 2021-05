Kindel laks: Postimees Nädala kultuurisoovitused

Minge Kadriorgu ja vaadake seal kaht asja. Kadrioru lossis on suurepärane näitus «Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu», kus väljas 15.–17. sajandi flaami kunstiklassikute tööd. Varem pole Eestis madalmaade kunsti nii esinduslikult ja uhkelt näidatudki. Mulle endale on see periood eriti meeltmööda, võib-olla teatava lihalikkuse ja vahetuse tõttu, mida neilt lõuenditelt nõrgub. Vaadake kas või seda pilti, kus Jan van Hemessen on kujutanud Ungari ja Böömimaa Anna õuenarri Elisabeti (u 1525). Arvatakse, et see daam oli päritolult saam.