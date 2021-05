Haus galerii kevadoksjonil müüdi kahe päevaga veidi rohkem kui miljoni euro eest kunsti

«Seda ei ole olnud terve kunstioksjonite ajaloo jooksul mitte kusagil. Ka sellel ajal kui hinnad olid üleval enne langusi ja kõiki neid asju. See oli kõige üllatavam.» Ta pani tulemuse konteksti. «Hea tulemus oksjonil on see, kui kolmandik jääb müümata. Praegu on nii, et ka klientide jaoks oli see üllatav, et kõik hinnad praktiliselt tõusid.»

Uusi ostjaid oli oksjonitel Ausmani sõnul väga palju. «Kusagil 50% oli täiesti uusi ostjaid.» Nende profiilid on galeristi sõnul hästi erinevad. «On suuremaid kogujaid, on emotsionaalseid ostjaid… On ka selliseid kogujaid, kes on kogunud pikema perioodi jooksul ja ostavad ratsionaalsemalt. Aga uusi, emotsionaalseid ostjaid oli ka, kes lihtsalt ostavad kui neile midagi meeldib. On ka meie pikaajalisi kliente, kes on mõnda aega olnud kõrval ja kes on nüüd just aktiveerinud… Ühesõnaga, igast segmendist on ostjaid. On täiesti uusi, kunsti juurde tulnud inimesi, vanu olijaid… Kõik on pildis.»