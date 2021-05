Seks ja paranoia – reportaaž surnud kaubanduskeskusest

Kui ma esimest korda uude kaubanduskeskusesse jõudsin, oli see juba pankrotis. Pankrotis, mille puhul ei ole teada, kas kaubandustegevus jätkub või mitte, see sõltuvat võlausaldajate ja pankrotihaldurite ühisest tahtest.

T1 omanik on legendaarse Ernesto Preatoni juhitud Pro Kapital, kes enne seda kaubanduskeskust on maailmale ja eestlastele muu hulgas andnud ka Sharm el Sheikhi kuurordi. Nagu üks kaubanduskeskuski on ka Sharm el Sheikh sünteetiline suurus ja seda kannustanud inimese soov geomeetria, luksuse, miraažide ja lõõgastuse, ühesõnaga kunstlike paradiiside järele.