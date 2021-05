Petrone Printi «Minu»-sarja 150. raamatuna ilmus «Minu Antarktika. Daamideta tantsuõhtud», mille autoriks on teadlane ja giid Enn Kaup. See on sarjas mitmel moel eriline: kõige vanem autor (kes saab maikuus 75, palju õnne!) ja varem pole ükski raamat sarjas liikunud oma lugudega ajas nii kaugele – suur osa teosest toimub 1970. aastatel Nõukogude Liidu polaarjaamas. «Kirjeldan aastasel isoleeritud talvitusel suhetesse kuhjuvaid pingeid,» ütleb autor. «Jälgin lähedalt pingviinide elu ja võrdlen seda inimeste omaga.» Kirja on saanud ka lood Austraalia tiimis töötamisest ja hiljutisest laevareisist turistide saatjana.