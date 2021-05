Uus näitus uurib arhitektuuri ja fotograafia omavahelisi võimusuhteid

Tänavu 30 aastaseks saanud Eesti Arhitektuurimuuseumi fotokogu koondab enam kui sada aastat Eesti arhitektuuri. See on nii ühe riigi loomise kui ka riigikordade muutumise uurimiseks ja tundmiseks oluline ajalooallikas. Linnaruum on kui arhitektuuri atlas, skulptuuride park või ajalooraamat, mis kannab endas mineviku ideoloogiate lugusid.

«Võimu vaatlus» uurib arhitektuuri ja fotograafia omavahelisi võimusuhteid kuskil sümbioosi ja parasiitluse vahealal. Vaatluspraktika alguspunkt on käsitleda arhitektuuri kui võimu sümboolset kehastust ning sellest tulenevalt mõtiskleda arhitektuurifotograafia nägemis- ja lugemisviiside üle. Näitus spekuleerib eelkõige fotograafilise kujutise tootmise, tarbimise ja mehaanilise reprodutseerimise teemal, et teadvustada ühiskondlike jõustruktuuride võrgutavat mõju. «Võimu vaatlus» kutsub märkama lineaarseid ja vägagi maskuliinseid arhitektuuriajaloo konstruktsioone ning kaasa mõtlema alternatiivsete narratiivide võimalikkusele.

Ingel Vaikla on visuaalkunstnik ning PXL-MAD / UHasselti doktorant Belgias, tema loomingu fookuses on arhitektuuri ja kasutaja vaheline suhe ning arhitektuuri representatsioon visuaalmeedias. «Minu senine looming on tegelenud arhitektuursete kompleksidega nagu Tallinna Linnahall, Roosenbergi modernistlik klooster Belgias, Tšernobõli töölistele loodud Slavutychi nimeline linn Ukrainas, Jugoslaavia paviljon 1958. aasta Brüsseli Maailmanäituselt ning EURi fašistlik arhitektuur Roomas,» nimetab Ingel Vaikla. Eeskätt töötab ta filmimeediumiga, kureerimiskogemus on filmiprogrammide koostamiselt Tallinna Fotokuul.