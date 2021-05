Taani indie-bänd Efterklang esineb oktoobris Tallinnas Kino Sõpruses

Aastatuhande vahetusel Taanis kolme lapsepõlvesõbra Casper Clauseni, Mads Braueri ja Rasmus Stolbergi poolt asutatud ansambli nimi tähendab taani keeles «mälestust» või «järelkaja». Bänd on varem Tallinnas esinenud menukate kontsertidega Von Krahlis ja Kadrioru lossi Lilleaias ning jõudnud Eestisse ka oma teise projektiga Liima.

Efterklangi atmosfääriline kõla ja elektroakustilised eksperimendid on toonud neile võrdlusi nii nende kaasmaalaste Sigur Rósiga kui ka biitlitega ning nende muusikalisteks mõjutajate seas on nii Talk Talk, Animal Collective, Xiu Xiu ja Arvo Pärt kui ka filmimaailma meistrid Werner Herzog ja David Lynch. Nende loomingus on kõlanud keelpillid, puhkpillid, koorid ja Põhjanaba lähedal hüljatud kummituslinnas salvestatud väljahelidest komponeeritud indisümfooniad. Efterklangi osalusel on valminud kaks hinnatud muusikadokumentaali ning nad on välja andnud viis kauamängivat albumit, millest viimast nimega «Altid Sammen» (2019) esitles bänd väljamüüdud saalides Hamburgi Elbphilharmoniest Londoni Barbicanini.

Muusikaportaal Pitchfork on esile tõstnud nende muusika melodramaatilist, filmilikku laengut ja majesteetlikkust: «Efterklangi muusikas on hetki, mil nad on mõjunud maailma võimsaima popansamblina.»

Efterklangi peamiseks tunnusjooneks on aga raugematu seiklusjanu ja uudishimu ning soov muuta iga esinemine mitte lihtsalt meeldejäävaks etenduseks, vaid kordumatuks kogukondlikuks kogemuseks. Nagu ka Eesti publik on korduvalt kogenud, siis esinemisest Efterklangile ei piisa – nende soov on luua muusika kaudu tõeline ühtekuuluvustunne.