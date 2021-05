Kastellaanimaja galeriis avatakse näitus «Kohtumispaik. 45 aastat hiljem»

Eduard Vilde muuseumi Kastellaanimaja galeriis on alates 11. maist avatud näitus «Kohtumispaik. 45 aastat hiljem». Eksponeeritud on tööd Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1976. aasta lõpetajatelt: Ann Mikk, Mai Paris, Anatoli Strahhov, Robert Suvi ja Urve Dzidzaria, postuumselt Lemming Nagel. Väljapanek Kastellaanimaja galeriis on kursuse teine ühine näitus. Näitus jääb avatuks 29. maini. Galerii on avatud T, N-L 11–17, K 11–18.