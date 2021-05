Vinüüle toodetakse piiratud koguses – kokku 333 tükki. Nendest 33 tükki on eriti erilised eksemplarid, millel on ümbrise vahel värviline plaat (türkiis-sinine) ja lisaks spetsiaalne poster. Järgnevad 66 tükki on samuti erilised koos postri ja teist värvi LP-ga (läbipaistev sinine) ning ülejäänud 234 tükki on klassikalised musta värvi plaatidega. Kõik eksemplarid nummerdatakse bändi poolt käsitsi.