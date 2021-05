Bänd, kes teeb muusikat muuhulgas kirvega

Karl lisas omalt poolt süntesaatori asju ja nagu mingi magic’u läbi oli mõne tunni pärast materjal salvestatud, enamik esimesed take’id. Umbes kolm tundi töötasime Karliga paari päeva pärast post-produ-stuudios. Siberian Summeri sünd on minu jaoks ehe näide puhtast magic’ust, heat of the moment. Nii ma ideaalis seda nägin ja nii see ka juhtus.

Korts: Siberian Summer sündis eelkõige Bonne ideest teha läbiva teemaga kontseptuaalalbum. Ma ei olnud konkreetselt sellist muusikaformaati varem loonud, vähemalt mitte sel tasemel, mistõttu tundus idee mulle algusest peale huvitav.

Nagu Bonnel ka Pedigreega kombeks, oli tal kogu üldkontseptsioon ning sealhulgas lugude nimed valmis enne lugude sündi. Me hakkasime nii-öelda järjest minema – rääkisime eelnevalt läbi iga loo idee ja kontseptsiooni, mida see võiks edasi anda. Igaüks interpreteeris loo teemat valitud instrumendil nii, nagu tema sellest parasjagu aru sai, ja see oligi äge.

Minu roll oli eelkõige endast ja teistest kogu looming välja pigistada ning see kuidagi albumiraamidesse ära mahutada. Paljud inimesed, kes on tavaolukorras reeglina autojuhi rollis, kipuvad kommenteerima teise inimese sõidustiili, kui nad ise parasjagu roolis ei ole. Kui aga inimesel lube pole, loodab ta lihtsalt, et autojuht viib ta turvaliselt soovitud sihtkohta. Nii on ka heliproduktsioonis – antud koosseisus olin ma ainus, kel helitöötlustarkvara «load» käepärast olid, mistõttu jäi väga suuresti minu otsustada, millised võtted kuidas salvestusele jäävad.