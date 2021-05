Kentuki – sümbioos mänguasjast, lemmikloomast ja kübersõbrast

Schweblini romaan annab kaleidoskoopilise pildi maailmast, kus inimeste soov end läbi kaamera võõrastele näidata ja võõraid vaadata on kasvanud sedavõrd suureks, et pannud aluse täiesti uuele kultuurifenomenile ja majandusharule. See fenomen on kentuki – sümbioos lemmikloomast, mänguasjast ja kübersõbrast. Kentuki on xG-võrgu võimalustega rikastatud ning anonüümse kasutajaga mehitatud versioon sajandivahetusel turule toodud uue põlvkonna robotlelust, mis kandis nime Furby.

Ning seega poleks ulmeline mitte nende seadmete tehnoloogiline võimalikkus, vaid inimeste massiline soov neid vabatahtlikult kasutada. Samas tunnistan, et ka siin ei oska ma stsenaariumi ulmelisuse astmele hinnangut anda. Sest see tulevik on justkui juba käes. Ma pole ühestki analoogsest tegelikkuses töötavast funktsioonist seni midagi kuulnud, ent kui loeksin näiteks täna lehest, et Hiinas on see olnud turul juba mitu aastat, ei vaidlustaks ma selle informatsiooni tõesisaldust ilmselt vähimalgi määral. Kuna inimeste soov oma eraelu eksponeerida ning teiste eraelu jälgida näib otsivat tõeliselt õitsele löömiseks pidevalt uusi tehnoloogilisi platvorme.