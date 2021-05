Tiit Aleksejev: olen Vahur Afanasjevi surmast vapustatud

Ta meenutas, et Afanasjevi läbimurderomaan «Serafima ja Bogdan» tuli romaanivõistluselt, mille žüriisse kuulus ka Aleksejev. «Kõik žürii liikmed, kui me lugesime seda, siis see hämmastas meid. Tegemist oli romaaniga, mis oli mitmeplaaniline ja -häälne. Romaan võttis kogu Peipsiveere loo mastaapselt kokku –meil oli tunne, et tegemist on eaka ja kogenud autoriga, kes on aastaid seda elu uurinud,» meenutas Aleksejev. «Seda toredam oli üllatus, et tegemist on noore autori esimese pikema proosateosega,» lisas ta.