Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Keithy Kuuspu uuslavastus

Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron: «Keithy Kuuspu on noor tantsukunstnik, kes on katsunud jõudu argiste olukordadega ja alistanud tähenduseta ruume. Oma eesmärkide täitmiseks moodustab ta koostoimiva ja ühtse eesmärgi nimel tegutseva hästi treenitud naiskonna, et selle eesotsas minna otsima veel midagi. Sõltumatu Tantsu Lava toetab Kuuspu loomingulisi püüdlusi, mis ongi põhjuseks, et tema uus lavastus «Läbi kukkumine» esietendub meie programmis.»

Ta keskendub enda loomingus reaalsuse definitsioonile ja selle piiride uurimisele, toetudes (primitiivsele) inimloomusele, argistele struktuuridele, ühiskonna mõjule ja subjekte hõlmavale mõjuväljale ning energiale, mida me üksteisele avaldame. Viimati tegi ta kaasa Peader Kirki and Simona Gonella «KUHU MINEK. Where do we go from here» 99-tunni lavastuses (CPPM, Kanuti Gildi Saal, Elektron.live) ning Jarkko Partaneni ja Anni Kleini «Fluids» etenduses (WAUHAUS, STL). Veebruaris 2020 uuris ta koos Martina Georginaga Kanuti Gildi Saali Püha Vaimu residentuuris pildi loomise protsessi ning selle sees olevaid/tekkivaid võimu struktuure.