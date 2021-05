Kirjandusfestival HeadRead toimub tänavu tavapärasest väiksemana

Kirjandusfestival HeadRead toimub tänavu 28.–30. mail ehk tavapärase ligi nädalapikkuse festivali asemel pandeemiaohu tõttu vaid kolmepäevasena. Seetõttu on ka festivali programm märgatavalt väiksem. Teistmoodi on ka see, et kõik festivali ettevõtmised toimuvad turvalisuse huvides õues, Tallinna linnaruumis, ning gruppide suuruse piiramiseks on vaja sündmustele eelnevalt registreeruda, saates e-kirja aadressile retk@headread.ee. Kõik festivali HeadRead sündmused on tasuta.