Anneli Ott: kultuurile lähiajal tõenäoliselt uusi piiranguid ei kehtestata

Järgmisest nädalast lubatakse kõiki õpilasi koolimajja, mis eeldatavasti kasvatab ka koroona nakatumisnumbreid. Küsimuse peale, et kas enne 24. maid võib seetõttu tulla teade kultuurileevenduste piiramisest, sõnas Ott, et kultuurile lähiajal tõenäoliselt uuesti piiranguid ei kehtestata. «Nakatumisnäitaja ei ole ainus kriteerium, mis valitsuse otsuseid mõjutab. Meil on väga palju teisi aspekte ka,» selgitas Ott.

Milline tulevik ootab ees suveteatrit? Ministri sõnul tohib osavõtjate koguarv olla 250 inimest ning nad peavad olema 25-inimeselises rühmas. Lisaks peavad üritused lõppema hiljemalt kell 22. «Ma väga loodan, et paari nädala jooksul saame uuesti neid teemasid arutada, kuid ma arvan, et selle inimeste arvuga saavad suveteatrid oma etendusi päris kenasti korraldada,» lausus Ott.

Kas suvel festivalidele või suurüritustele saab minna? «Päris suurkontsertidega on kindlasti veel arutelud ees. Me oleme valmis ministeeriumi poolt minema valitsusse erisuste taotlemiseks, kuid siin peavad ka ürituste korraldajad eelnevalt terviseametiga kogu koroonaohutuse temaatika läbi vaatama,» selgitas Ott ja lisas, et inimesed peavad ennast turvaliselt tundma.

«Me oleme tõesti alles jõudnud alles oranži tsooni (Valge raamatu valgusfoori järgi - toim) ning meil on pikk tee veel minna, et jõuda roheliseni,» nentis Ott. Tema sõnul annaks roheline tsoon võimaluse vabalt üritusi planeerida. «Tänane arutelu on siiski see, et avalikud üritused ja ka spordiüritused on maksimaalselt 250 inimest, sh ka 25-inimeselises rühmades,» lausus minister.