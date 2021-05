Äksis asuv Galerii No1 avab oma uue hooaja Tegova ja Tamme maalidega

N hakkas H-d narrima A-ks. Seepeale ajas H kiusaja nüri masinaga kiilakaks, ise kandes narrikostüümi. Vastuseks riputas N amatöörjuuksuri maali näitusele tagurpidi üles. Siis kutsus H kuraatori kalale. Niikaua kuni vaene mees oma sassis õngeritva harutas, oli noorem kolleeg paadipõhja kenakesti kalu täis ladunud. Mõne aja pärast oli N-il tähtis juubel. Seepeale otsustas H suure publiku ees lasta oma õpilastel etelda lugu väärikast vananemisest, taustaks kaunis viis läinud aastaist. Vastus ei lasnud kaua oodata, N kutsus H mängima päkkapikku kõhutantsijate jõuluetendusele, väites, et seal ümbritsevad teda hordite viisi kaunid näitsikud, pakkudes ohtralt silmailu ja kullamägesid. Päris nii see ei olnud…

Töötati koos, nähti vaeva, riputati näituseid, reisiti maailma otsa ja tagasi, lõpuks soetati ühine pesagi. Kuigi sool on läinud moest, on seda koos tarbitud ja mitte ainult kaks puuda. Asi see esimene ühisnäituski siis teha pole.