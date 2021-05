Eestlaste eestvedamisel loodi Veneetsia arhitektuuribiennaali ühine digiplatvorm

Digiplatvormi idee algataja Eesti ekspositsiooni komissari ja Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järgi sõnul on biennalepavilions.com eesmärk suurendada biennaalist osasaajate arvu ja tõsta rahvuspaviljonide ekspositsioonide väärtust ning nähtavust. «Idee sai alguse Veneetsia biennaalil osalevate riikide ühistest kohtumistest, mis innustas looma ühist virtuaalkanalit kõige aktuaalsemale arhitektuuridiskussioonile. Loodud platvormi kaudu saavad rahvuspaviljonide näitustest ja sündmustest osa ka need, kes Itaaliasse sõita ei saa või vastupidi innustab see taas avanevas maailmas võtma ette reisi, et saada osa sellest suurepärasest arhitektuuri manifestist. Oleme väga tänulikud, et meie initsiatiiv digiplatvormi loomiseks teiste paviljonide poolt soojalt vastu võeti ning sellega on tänaseks liitunud pea kolmandik Veneetsia biennaalil osalevatest riikidest,» lisab ta.