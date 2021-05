Lastemuuseum Miiamilla miniaeda kerkib mänguline välinäitus

Näituse idee autor on Lastemuuseum Miiamilla juhataja Jane Meresmaa-Roos, kelle sõnul hakkavad muuseumi ümbrusse seatud seitse tegevuspunkti kutsuma lapsi loodust uurima ja põnevaid tegevusi proovima. Uurida saab hiigelporgandit, kes jutustab, kuidas toimib taime elutsükkel ja kuidas loodus on loomulikus ringluses. Suurt puulehte uurides saab teadmisi looduse mitmekesisusest ja selgub, miks on putukad looduses vajalikud. Suurele päikesekettale on loodud sõrmelabürint, mida mööda rännates saab kuulatada loodushelisid. Kõik punktid on varustatud lõbusate ülesannetega, mida saab aias kohe ka proovida.