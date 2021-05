Ellen DeGeneres lõpetab järgmisel aastal oma jutusaate

«The Ellen DeGeneres Show» lõpetab ametlikult pärast eelseisvat 2021-2022 hooaega ning saade on lõppemise ajaks kestnud 19 hooaega.

Saate lõpetamine pole Variety hinnangul üllatav, kuna DeGenerese praegune leping lõpeb aastal 2022. Juba 2019. aastal lepingut pikendades oli kuuldusi, et ta kavatseb sarja lõpetada, kuid DeGeneres otsustas alla kirjutada veel kolmele aastale.

Warner Bros., kelle Telepictures Productions üksus sarja toodab, on Variety andmetel DeGenerese lahkumiseks juba mõnda aega valmistunud. On ka spekuleeritud, et näitleja Jennifer Aniston võiks olla uus saatejuht, kuna ta avaldas neile muljet oma ülesastumisega «Elleni» saates.