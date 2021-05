Augustibluus tegi teatavaks seekordsed esinejad

Kuigi võib arvata, et ka suve teises pooles on väliüritustele seatud piirangud, käib töö selle nimel, et suve suurim bluusisündmus tuleks traditsiooniliselt heal tasemel. Esinejaterivis on mitmeid välisesinejaid, kelle jaoks Augustibluusil esinemine on selle suve kontsertkalendris prioriteediks ning kes on valmis võimalike karantiininõuete täitmiseks ka varem Eestisse saabuma. Festivalil on lubanud esineda bluusimaailma tõusev täht Artur Menezes USAst, soomlannast kitarrivirtuoos Erja Lyytinen, Cinelli Brothers Inglismaalt ja Emil & The Ecstatics Rootsist. Kava ei ole lõplik ja esinejaterivi täieneb.