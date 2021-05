Tartus esietendub Jaanika Tammaru rännaklavastus «Läbi linna Karlova»

«Läbi linna Karlova» on füüsilis-visuaalne rännak Karlova tänavatel inspireeritud Karlova linnajaost, sealsetest kassidest ja kohalikest. «Kogutud lood, kogetud ruum, katused, kuurid, kassid, tänavanurgad ja väikesed põnevad kõrvalrajad Karlovas, see kõik on mind inspireerinud koos oma lavastusmeeskonnaga seda lugu looma. Oleme kogunud pikka aega lugusid Karlovast ja karlovlastest ning nüüd põiminud kogutu tervikuks. Rännaklavastuses on kolm Karlova linnajao trajektoori, kuhu kutsume publikut kaasa rändama. Läbi tänavate, näitlejate ja linna korraldame argiseid imesid, kus kohtuvad ulakus, ajalugu ja poeesia,» innustab seiklusest Tartu armastatud linnajaos osa saama lavastaja Jaanika Tammaru.