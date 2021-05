Tartu raskekahur Strych:9 avaldas debüütalbumi «Parasiit»

«See on väga mitmekülgne album, kuid seda laulude kogumikku katab lüüriliselt ja muusikaliselt tume aura, mis on olnud selle albumi peamine siht. Elektrooniline komponent justkui aitab lugudes esile tuua erilise sügavuse ja sünge muusikalise pildi, mis sobib hästi laule läbiva lüürilise temaatikaga. Laulutekstid toovad esile enesehävituslikud käitumismustrid ja meeleheitlikud sundmõtted kellegilt, kellel oleks peas justkui vaimne parasiit. Nagu selle inimese emotsioonid, on lugude kõla albumi vältel pidevas muutuses, justkui rännak läbi meeleseisundite. Usun, et lugude lüüriline sisu on kergelt mõistetav ja kõigil on võimalik tõmmata paralleele iseenda sügavale maetud emotsioonide või kogemustega,» räägib Strych:9 vokalist Kapa.