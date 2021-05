Madalmaade kunst Kadriorus. Kuidas seda vaadata?

Sellist näitust on keeruline teha mitmel põhjusel. Kunstiväärtuste logistika ja turvalisus on kallis, enamik töid ongi väljaspool Belgiat esimest korda. Aga kõige olulisem, publiku rahulolu, kuidas seda tagada, kuidas rahuldada vaatajat tänases maailmas, kus kõik on võimalik ja tähelepanu pälvib üksnes suurim ja intensiivseim? Peter Paul Rubens on kunstiajaloost üldtuntud nimi, nii võib olla kõrgele kruvitud ootus näha nüüd oma silmaga ka tema suurteoseid, neid, mis kunstiajaloo raamatutest tuttavad. Kõik tema rikkalikud vormikad Veenused, Leukippose tütred, jõulised tõmmud kangelased, dramaatilised piiblistseenid?